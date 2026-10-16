Aumentó la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta desde hoy

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) aumentó un 17,6% en la provincia de Buenos Aires desde este jueves 15 de octubre. Con la nueva tarifa, los propietarios de autos de hasta 2500 kilos deberán pagar $114.105,99 para realizar el trámite obligatorio.

El incremento fue autorizado por el Ministerio de Transporte bonaerense mediante la Resolución 361-MTRAGP-2026, publicada en el Boletín Oficial.

La actualización estaba prevista para julio, pero su implementación se postergó 90 días tras un acuerdo entre la Provincia y las empresas concesionarias.

Con el nuevo cuadro tarifario, los valores aproximados para los distintos tipos de vehículo quedaron de esta manera:

Vehículos de hasta 2500 kilos: $114.105,99.

Motos: $45.614.

Vehículos de más de 2500 kilos: $205.264.

Todos los importes incluyen IVA y el precio final depende del peso y las características de cada vehículo, por lo que se recomienda consultar el valor correspondiente antes de realizar la verificación.