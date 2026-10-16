Demoran a un joven por robar una notebook y resistirse a ser demorado por la Policía

Personal de la comisaría Segunda aprehendió a Damián Nicolás Castro (20) en la intersección de Castro Barros y Maestro Piccioli por los delitos de desobediencia, resistencia a la autoridad y encubrimiento.

El procedimiento se produjo cuando el acusado advirtió la presencia de los uniformados, intentó darse a la fuga e hizo caso omiso a la orden de detenerse.

Posteriormente, los efectivos establecieron que Castro ofrecía a la venta una notebook Samsung Book que había sido denunciada como sustraída el 6 de octubre en calle Blandengues 748.

La computadora, que fue secuestrada en el procedimiento, fue reconocida por la denunciante del robo como de su propiedad.

Asimismo, se continúa con la investigación por la posible vinculación de Castro con otros hechos de similares características y se procura obtener una orden de allanamiento.