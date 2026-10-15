Victoria de Lula: el Senado de Brasil aprueba la reducción de la semana laboral
El Senado de Brasil aprobó el miércoles una enmienda constitucional para reducir la semana laboral del país de seis a cinco días, lo que supone una importante victoria legislativa para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a menos de dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
La reforma laboral, que goza de respaldo popular, recibió el apoyo de legisladores de todo el espectro político brasileño en las dos votaciones requeridas, incluido el del rival de Lula en la segunda vuelta, el senador derechista Flávio Bolsonaro, que anteriormente se había opuesto a ella.
La enmienda, aprobada por el Senado tras recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados en mayo, reduce de 44 a 40 las horas de trabajo semanales en la mayor economía de América Latina. Con ello, pone fin en la práctica a una costumbre habitual en algunos sectores, como el comercio minorista, de exigir a los trabajadores del sector formal que trabajen seis días a la semana.
Se trata de la mayor reforma de los derechos laborales en Brasil en décadas. El Gobierno había estimado que las nuevas normas beneficiarían a más de 37 millones de trabajadores del sector formal. El nuevo régimen se aplicará a lo largo de un periodo de 14 meses.
Lula, que aspira a un cuarto mandato no consecutivo, y su Gobierno han impulsado la medida, mientras que Bolsonaro y su Partido Liberal se opusieron durante mucho tiempo, al sostener que estaba concebida para aumentar las posibilidades de reelección de Lula.
En una publicación en la red social X, Lula calificó la enmienda de “victoria para la clase trabajadora”.
“Es más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, ver crecer a los hijos, cuidarse y disfrutar de la vida”, dijo el presidente.
Bolsonaro, que obtuvo más votos que Lula en la primera vuelta electoral a principios de este mes, finalmente cambió de postura el martes, antes de la votación del Senado, y anunció que votaría a favor de acortar la semana laboral.