Victoria de Lula: el Senado de Brasil aprueba la reducción de la semana laboral

El Senado de Brasil aprobó el miércoles una enmienda constitucional para reducir la ‌semana laboral del país ‌de ⁠seis a cinco días, lo que supone una importante victoria legislativa para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a menos de ​dos ⁠semanas ⁠de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La reforma laboral, que goza de ​respaldo popular, recibió el apoyo de legisladores de todo el espectro político ‌brasileño en las dos votaciones requeridas, incluido el ​del rival de Lula en la ​segunda vuelta, el senador derechista Flávio Bolsonaro, que anteriormente se había opuesto a ella.

La enmienda, aprobada por el Senado tras recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados en mayo, reduce de 44 a 40 las horas de trabajo semanales en ​la mayor economía de América Latina. Con ello, pone fin en la práctica a una costumbre habitual en ⁠algunos sectores, como el comercio minorista, de exigir a los trabajadores del sector formal que ‌trabajen seis días a la semana.

Se trata de la mayor reforma de los derechos laborales en Brasil en décadas. El Gobierno había estimado que las nuevas normas beneficiarían a más de 37 millones de trabajadores del sector formal. El nuevo régimen se aplicará a lo largo de un periodo de 14 meses.

Lula, que aspira a ‌un cuarto mandato no consecutivo, y su Gobierno han impulsado la medida, mientras ⁠que Bolsonaro y su Partido Liberal se opusieron durante mucho tiempo, al ‌sostener que estaba concebida para aumentar las posibilidades de reelección de ⁠Lula.

En una publicación en la red social X, ⁠Lula calificó la enmienda de “victoria para la clase trabajadora”.

“Es más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, ver crecer a los hijos, cuidarse y disfrutar de la vida”, dijo el presidente.

Bolsonaro, que obtuvo más votos que Lula en ‌la primera vuelta electoral a principios de ​este mes, finalmente cambió de postura el martes, antes de la votación del Senado, y anunció que votaría a favor de acortar la semana laboral.