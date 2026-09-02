Avanza la cisterna de 30 millones de litros de la Planta Patagonia

El Municipio de Bahía Blanca informó este miércoles que continúa la construcción de la cisterna de la Planta Patagonia, una obra que calificó como “fundamental para el futuro del agua” en la ciudad.

La cisterna en construcción tendrá capacidad para almacenar 30 millones de litros y se sumará a los 10 millones de litros de la cisterna de Bosque Alto. Ambas estarán conectadas por un acueducto de 7 kilómetros.

Según el municipio, esta reserva “permitirá tener mayor previsibilidad en la potabilización, mejorar la presión y distribución y llevar agua a sectores que esperan hace mucho tiempo”.

La comuna señaló que, junto al gobierno provincial, avanza con el Plan Hídrico “para dar una solución al problema histórico del agua” en Bahía Blanca.