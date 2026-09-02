La fiscalía pidió 35 años de prisión para un hombre que abusó y embarazó a la hija de su pareja

La fiscala Agustina Olguín solicitó la pena de 35 años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente a una niña menor de edad en Punta Alta.

Según la causa, los hechos ocurrieron entre los años 2017 y 2021 momentos en que el hombre -pareja de la madre- sometió a la víctima a distintas situaciones abusivas, desde que tenía 13 años de edad.

Los hechos se sucedían de manera reiterada, cada vez que el hombre se quedaba al cuidado de la niña, en el domicilio en el que convivía ubicado en la localidad de Punta Alta.

Fruto de esos abusos, la víctima quedó embarazada y nació una criatura, hecho que para la fiscalía representó un grave daño a su salud.

El hombre llegó a juicio acusado de abuso sexual con acceso carnal. Este hecho estuvo agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de 18 años. También se imputa abuso sexual con acceso carnal reiterado, doblemente agravado por ese aprovechamiento y por haber causado grave daño en la salud de la víctima.

El fallo del Tribunal en lo Criminal N° 3 se conocerá el próximo lunes 7, en horas del mediodía.