Aprehendieron a dos jóvenes acusados de robar una moto a mano armada

Dos hombres fueron detenidos por un robo agravado por el uso de arma ocurrido el 26 de agosto pasado, informaron fuentes policiales.

Se trata de Elías Ezequiel Mansilla, de 21 años, y Javier Daniel Antón, de 28, quienes fueron filmados y reconocidos como los presuntos autores de la sustracción de una moto Zanella ZB en Rondeau al 300.

El arresto se produjo esta mañana en Blandengues y Chaco.

Los dos quedaron a disposición de la fiscalía Nº 11 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.