miércoles, septiembre 2, 2026
Nacionales

Fórmula 1: cuestionan las obras en el Autódromo porteño y la inversión de 160 millones de dólares

De La Bahía Noticias

El periodista y exministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, cuestionó este miércoles las obras que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, impulsa en el Autódromo porteño.

Macri publicó un video en el que afirma: “Así avanzan las obras en el Autódromo de la Ciudad. Estamos renovando el circuito para recibir a todas las categorías del automovilismo argentino y estar listos para la Fórmula 1”.

Avelluto respondió: “¿No hay nada más urgente que reventar 160 millones de dólares en el autódromo? Debe ser que todo lo demás funciona bárbaro en la ciudad de Buenos Aires”.

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