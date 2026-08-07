Una nevada cubrió Bariloche y suspendieron las clases

Una nevada comenzó a caer este viernes por la mañana sobre Bariloche y generó complicaciones en la circulación, mientras vecinos, trabajadores, estudiantes y turistas se preparaban para iniciar sus actividades.

La nieve comenzó a acumularse en las calles, principalmente desde Gallardo hacia el sur. A las 7, el Consejo Escolar de la Zona Andina había anunciado que el ingreso a los establecimientos educativos sería a las 9, pero minutos después resolvió suspender las clases ante la continuidad de las nevadas.

El subsecretario de Protección Civil de Bariloche, Carlos Madjinca, señaló que se trata de “una nevada típica de esta época”, aunque indicó que se registraron inconvenientes debido a que algunos vehículos particulares no contaban con cadenas.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido un alerta amarillo y naranja por nevadas de variada intensidad para la madrugada, mañana y tarde del viernes.

En el cerro Catedral se registraron 5 centímetros de nieve en las últimas 24 horas y una acumulación de 60 centímetros de nieve pisada. En la cumbre precipitaron 17 centímetros y la altura de nieve pisada alcanzó los 70 centímetros.

Ante la acumulación de nieve sobre la calzada, es obligatoria la portación y utilización de cadenas. (Diario Río Negro)