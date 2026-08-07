Avanza en el Senado bonaerense un proyecto para controlar la trazabilidad del cobre

La Comisión de Seguridad del Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad el proyecto presentado por el senador Marcelo Leguizamón Brown, del bloque Hechos, que crea el Régimen de Trazabilidad del Cobre y Metales Recuperados (REPROCEM).

La iniciativa busca prevenir y reducir el robo, hurto, receptación y comercialización ilegal de cobre y otros metales mediante un sistema provincial de registro, control y fiscalización.

El régimen contempla el control de las actividades vinculadas con la compra, venta, acopio, transporte y procesamiento de cobre y otros metales recuperados.