viernes, agosto 7, 2026
Nacionales

Avanza en el Senado bonaerense un proyecto para controlar la trazabilidad del cobre

De La Bahía Noticias

La Comisión de Seguridad del Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad el proyecto presentado por el senador Marcelo Leguizamón Brown, del bloque Hechos, que crea el Régimen de Trazabilidad del Cobre y Metales Recuperados (REPROCEM).

La iniciativa busca prevenir y reducir el robo, hurto, receptación y comercialización ilegal de cobre y otros metales mediante un sistema provincial de registro, control y fiscalización.

El régimen contempla el control de las actividades vinculadas con la compra, venta, acopio, transporte y procesamiento de cobre y otros metales recuperados.

Comentarios

You May Also Like

Por primera vez en el Hospital Garrahan, dos gemelas fueron trasplantadas en simultáneo

De La Bahía Noticias

Coronavirus en la Argentina: informaron 29.472 casos y es el número más alto desde que empezó la pandemia

Debora Pedreira

Un suboficial de la Armada dijo haber captado un sonido que podría haber sido del ARA San Juan

De La Bahía Noticias