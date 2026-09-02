Licitarán nuevamente la puesta en valor de la iluminación del Parque de la Independencia

El Municipio realizará un segundo llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra “Puesta en valor iluminación Parque de la Independencia – Etapa 1”, luego de que el primer proceso fuera declarado desierto.

El presupuesto oficial asciende a $235.899.690,82 y la contratación será mediante el sistema de ajuste alzado, con un anticipo financiero del 20% y sin redeterminación de precios.

La apertura de las propuestas se realizará el 11 de septiembre de 2026, a las 10:30, en el despacho de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.