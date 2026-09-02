Licitarán nuevamente la obra de iluminación del Parque Noroeste

El Municipio de Bahía Blanca declaró desierto el primer llamado a licitación pública para la ejecución de la obra de iluminación del Parque Noroeste, entre Blandengues y Juan Molina.

A través de una nueva convocatoria, se estableció un presupuesto oficial de 152 millones de pesos para la realización de los trabajos, bajo el sistema de contratación por ajuste alzado, con un anticipo financiero del 20% y sin redeterminación de precios.

La apertura de las propuestas se realizará el 11 de septiembre de 2026.