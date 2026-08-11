Una pareja sufrió un vuelco en la ruta 3 por intentar esquivar un perro

Una pareja protagonizó un siniestro de tránsito anoche sobre la ruta nacional 3, en cercanías del Puente Naranja y a pocos kilómetros del ingreso a Bajo Hondo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22:30, a la altura del kilómetro 668, cuando un Peugeot 308 blanco circulaba en sentido Bahía Blanca-Monte Hermoso.

Según relató el conductor, ante la aparición de un perro sobre la cinta asfáltica realizó una maniobra evasiva, perdió el control del vehículo y salió de la ruta.

El auto continuó su recorrido por la banquina hasta quedar volcado contra un árbol ubicado próximo a la calzada.

Ambos ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal del SAME.

El oficial Vega, jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios y a cargo de la dotación que intervino, señaló que al arribar encontraron el vehículo volcado y que sus ocupantes no presentarían lesiones graves.

La pareja tendría domicilio en Bahía Blanca y residiría momentáneamente en Monte Hermoso, publicó el sitio El Rosalenio.