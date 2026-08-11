martes, agosto 11, 2026
La Región

Dieron por finalizado el brote de triquinosis registrado en Mayor Buratovich

De La Bahía Noticias

Autoridades de la Región Sanitaria I confirmaron que el brote de triquinosis registrado en Mayor Buratovich fue dado por finalizado, luego de transcurrir dos períodos de incubación sin que se registraran nuevos casos.

Según informaron, no hubo personas internadas ni cuadros graves entre los afectados.

La investigación permitió determinar que el origen del brote estuvo en un chancho jabalí que fue procesado para la elaboración de productos caseros.

Las autoridades aclararon que esos alimentos no fueron comercializados, sino que fueron repartidos y consumidos dentro de un círculo de familiares y amigos.

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