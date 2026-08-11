Pide colaboración la familia del hombre agredido a la salida del club Universitario

A más de un mes de la agresión sufrida a la salida del club Universitario, la familia de Edgardo Marcelo Estay, oriundo de Pedro Luro, volvió a solicitar colaboración para afrontar su recuperación.

Según informaron sus familiares al portal Info Villarino, su cuadro continúa siendo complejo y deberá ser sometido a una intervención en la cabeza debido a hematomas, sangrado interno y otras lesiones.

Estay lleva alrededor de 40 días internado en el Hospital Municipal de Bahía Blanca y necesita una persona que pueda asistirlo y acompañarlo durante su recuperación.

Lo recaudado será destinado a cubrir ese acompañamiento. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante el alias Romi.estay.provincia, a nombre de Romina Soledad Estay, sobrina de Marcelo.