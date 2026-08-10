Recomiendan a las embarazadas protegerse a diario con protector solar

La ginecóloga y obstetra y responsable de la Unidad de Diagnóstico Prenatal del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario, Maricruz González, recomendó a las mujeres embarazadas utilizar diariamente un protector solar de amplio espectro que proteja frente a la radiación UVA y UVB, con un SPF 50.

Según explicó, durante el embarazo se producen importantes cambios hormonales que hacen que la piel sea más sensible a la radiación solar. Por eso es frecuente que aparezcan manchas oscuras en la cara, especialmente en la frente, mejillas y labio superior. Se conocen como melasma o paño.

“La buena noticia es que una correcta protección solar puede ayudar a prevenir o reducir la aparición de estas manchas”, añadió la experta.

Asimismo, recordó que muchos dermatólogos aconsejan priorizar los fotoprotectores minerales o físicos, aquellos que contienen óxido de zinc, dióxido de titanio o ambos. Además de ser eficaces, suelen ser bien tolerados por las pieles más sensibles.

“La crema solar no debe ser nuestra única estrategia. También es importante buscar la sombra, utilizar sombreros de ala ancha, gafas de sol y ropa que cubra la piel cuando la exposición sea prolongada”, aconseja González.

Además, recuerda que otro aspecto importante es la aplicación correcta: “El protector solar debe aplicarse todos los días sobre las zonas expuestas, incluso si está nublado, y reaplicarse según las indicaciones del producto, especialmente después del baño o si sudamos mucho. Esta constancia es clave para que la protección sea realmente efectiva”.

En este contexto, en mujeres con tendencia al melasma, algunos expertos señalan que los fotoprotectores con color pueden aportar una protección adicional frente a la luz visible, que también participa en la aparición de manchas.

“Durante el embarazo, proteger la piel del sol no es solo una cuestión estética. Es una medida importante para mantener la salud de la piel y prevenir manchas que, en algunos casos, pueden persistir durante años”, finalizó.