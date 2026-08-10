Clásico en Bahía: Olimpo confirmó precios y venta de entradas

Olimpo informó el cronograma de venta de entradas para el clásico frente a Villa Mitre, correspondiente a la tercera fecha del Nonagonal del Torneo Federal A, que se disputará este miércoles 12 de agosto, desde las 19.30, en el estadio Roberto N. Carminatti.

La venta anticipada en la sede social se realizará el martes y miércoles, de 12 a 17, mientras que el miércoles las boleterías del estadio atenderán de 12 a 18. Desde las 18, la venta continuará en el acceso de Avenida Colón y 9 de Julio.

Para los no socios, las entradas generales tendrán un valor de $40.000, los jubilados abonarán $20.000 y los menores de 3 a 11 años $15.000.

En tanto, los socios podrán adquirir el pase a tribuna por $5.000 para el sector Ángel Brunel y $10.000 para la tribuna O’Higgins.

Las plateas costarán $45.000 para socios, $70.000 para no socios y $40.000 para menores de entre 3 y 11 años.

Además, el club informó que los socios con la cuota de agosto al día ya pueden ingresar a la sede virtual para canjear el código QR de los plateístas abonados o adquirir el pase a tribuna.