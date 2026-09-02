miércoles, septiembre 2, 2026
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2%: la inflación de agosto en Bahía Blanca

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC-CREEBBA) mostró una variación del 2% en Bahía Blanca en agosto y superó en 0,3% al ritmo inflacionario de julio.

Con este guarismo, la inflación acumulada al término del octavo mes del año se ubicó en 19,7% en tanto que la variación interanual alcanzó el 31,2%.

Durante el mes de agosto, el mayor aumento a nivel capítulos se dio en Educación, el cual registró un crecimiento del 4,3%. Las variaciones más significativas se produjeron en educación formal (6%) y otros servicios educativos tales como cursos y capacitaciones (0,8%) por citar los más relevantes.

En segundo orden, Vivienda evidenció un crecimiento del 3,1% explicado principalmente por alzas en servicios sanitarios, gas y otros combustibles (6,4%), alquiler de la vivienda (2%), materiales y mano de obra (1,9%) y electricidad (1,6%).

Esparcimiento se posicionó en tercer lugar con una variación del 2,4%, traccionado por incrementos en hoteles y excursiones (5,8%), clubes y espectáculos deportivos (2%), transporte por turismo (1,8%), entre otros.

Por último, Alimentos y bebidas exhibió una variación del 2,4%. En este capítulo se destacan los incrementos en verduras, tubérculos y legumbres frescas (11%), té (9,2%), yogur y postres lácteos (7,2%), dulces (6,9%), caldos y sopas concentradas (6,5%), jugos y refrescos (6,4%), frutas frescas (6,1%) y comidas preparadas (5,5%), entre otros.

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