Tres integrantes del Ejército resultaron heridos tras un choque en la ruta 33

Tres integrantes del Regimiento de Caballería de Tanques 13 de General Pico, La Pampa, resultaron heridos esta mañana tras un siniestro vial ocurrido en la ruta 33, a la altura del kilómetro 43.

El hecho se produjo alrededor de las 7.25 cuando una camioneta del Ejército Argentino, que circulaba desde Tornquist hacia Bahía Blanca, colisionó de frente con un camión Scania con batea que transitaba en sentido contrario.

La pick up era conducida por el sargento primero Osvaldo González y viajaban además el teniente coronel Jorge Alberto Wahnish (50) y el cabo primero Marco Villanueva. Los tres fueron trasladados conscientes al Hospital Municipal de Tornquist y, según se informó, no presentarían riesgo de vida.

Previamente, el vehículo oficial habría rozado un camión Volvo de la empresa Eco Ambiental, conducido por Fernando Sebastián Quintana (48), que circulaba hacia Tornquist. (Noticias Tornquist)