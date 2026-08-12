Controlaron un incendio en un depósito del Hospital Naval de Puerto Belgrano

Un incendio se produjo este miércoles en un depósito del Pabellón 7 del Hospital Naval de Puerto Belgrano, donde funciona el Área de Odontología.

Fuentes de la Armada señalaron que se trató de un foco que fue rápidamente controlado, sin personas heridas ni grandes daños materiales.

Como medida preventiva, el área debió ser desalojada durante este miércoles.

Las causas que originaron el incendio son materia de investigación, detalló el portal El Rosalenio.