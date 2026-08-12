Mejoran la visibilidad en rutas del distrito de Guaminí

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Guaminí informó que trabaja en conjunto con Vialidad Nacional para mejorar la visibilidad y transitabilidad en rutas del distrito.

Vialidad Nacional avanzó con la instalación de nuevas luminarias en el cruce de las rutas 33 y 60 (“Las Cinco Hermanas”).

Para agilizar estas tareas, la cuadrilla municipal colaboró activamente con maquinaria pesada (retroexcavadora) y mano de obra para realizar el zanjeo de aproximadamente 15 metros necesarios para el cableado.

Se detalló que próximamente personal de Obras Públicas de la comuna de Guaminí instalará las luminarias aportadas por Vialidad Nacional en el cruce de las rutas 33 y 85.