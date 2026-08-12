Presentan un proyecto para regular los préstamos de las billeteras virtuales

El diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) presentó un proyecto de ley para regular el otorgamiento de créditos por parte de billeteras virtuales y aplicaciones financieras, con el objetivo de establecer condiciones de mayor responsabilidad para quienes prestan dinero y evitar prácticas que, según sostuvo, pueden profundizar el sobreendeudamiento de los usuarios.

“Milei creó un nuevo problema: la población sobreendeudada. Hoy no te endeudás para irte de vacaciones o para comprar un auto, te endeudás para llegar a fin de mes. Pero, además, las billeteras virtuales prestan a tasas usureras y con prácticas abusivas. Esto genera que muchos argentinos no puedan salir de un círculo vicioso”, publicó Juliano en su cuenta de X.

En ese marco, el diputado precisó: “Presenté un proyecto de ley para regular la forma en cómo actúan las billeteras virtuales y las aplicaciones. El crédito debe ser responsable también desde quiénes prestan dinero. La propuesta, además, contempla lo que denominamos ‘segunda oportunidad'”.