Detectan irregularidades laborales tras una inspección en un establecimiento rural de Carhué

La Seccional 702 de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) realizaron una inspección conjunta en un establecimiento productivo ubicado en la localidad de Carhué.

Durante el relevamiento, a cargo del secretario general de la seccional, Carlos Fernández, y del inspector de RENATRE, Ezequiel Piangatelli, se constataron faltas en la entrega de indumentaria de trabajo, así como el no pago de horas extras y guardias a los empleados del lugar.