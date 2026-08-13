jueves, agosto 13, 2026
La Región

Detectan irregularidades laborales tras una inspección en un establecimiento rural de Carhué

De La Bahía Noticias

La Seccional 702 de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) realizaron una inspección conjunta en un establecimiento productivo ubicado en la localidad de Carhué.

Durante el relevamiento, a cargo del secretario general de la seccional, Carlos Fernández, y del inspector de RENATRE, Ezequiel Piangatelli, se constataron faltas en la entrega de indumentaria de trabajo, así como el no pago de horas extras y guardias a los empleados del lugar.

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