Condenan a un hombre a 7 años de prisión por un violento robo en una vivienda

El Tribunal en lo Criminal N°3 condenó en juicio abreviado a Iván Ariel Mendoza a la pena de 7 años de prisión por un violento robo que sufrió una familia de Bahía Blanca en su domicilio particular.

Según la causa investigada por el fiscal Diego Conti, el hecho ocurrió el 9 de julio de 2025 en la vivienda ubicada en calle D’Orbigny al 3.000 donde tres personas ingresaron al grito de “policía, policía, policía”, intimidaron a la pareja propietaria y les apuntaron con un arma de fuego y una picana eléctrica.

En esas circunstancias, les exigieron la entrega de dinero y se apoderaron de cinco millones de pesos, la llave de encendido del vehículo Volkswagen Vento, tres teléfonos celulares marca Iphone, una notebook, una cartera con anillos, cadenas y otros elementos, para abordar el Ford Fiesta de color gris -propiedad de las víctimas- y darse a la fuga.

El vehículo apareció más tarde abandonado en inmediaciones de las calles Rojas y Punta Alta.

Las tareas investigativas realizadas permitieron identificar a Mendoza como una de las personas que ingresó a robar en la casa, a la vez que fue reconocido por las víctimas en una exhibición en rueda de fotografías.

Mendoza fue condenado por el delito de robo triplemente agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, por el uso de arma y por su comisión en poblado y en banda.

Además, fue declarado reincidente ya que contaba con antecedentes penales.