jueves, agosto 13, 2026
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Rosario Central enfrenta a Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores

De La Bahía Noticias

Rosario Central recibirá a Corinthians este jueves por los octavos de final de la Copa Libertadores en un duelo de realidades opuestas.

El equipo brasileño llega a Rosario con problemas institucionales y deportivos, y sin su figura Memphis Depay. El club decidió no renovarle el contrato al delantero neerlandés por dificultades económicas y restricciones de la FIFA.

Por su parte, el conjunto dirigido por Jorge Almirón clasificó a esta instancia como segundo de su grupo, con una defensa que solo recibió un gol.

El equipo rosarino tiene como prioridad el torneo continental y contará con Ángel Di María como titular.

El partido de ida se jugará a las 21:30 en el Gigante de Arroyito. La revancha será el 20 de agosto en San Pablo.

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