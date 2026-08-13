Colecta 2026: la Arquidiócesis de Bahía Blanca recaudó un 92,47% más que el año pasado

La Colecta Anual de Cáritas, realizada los días 6 y 7 de junio bajo el lema “Cáritas Argentina, 70 años alentando la esperanza”, recaudó en todo el país $4.670.002.407, lo que representa un aumento del 53,90% respecto de 2025.

En la Arquidiócesis de Bahía Blanca, la recaudación alcanzó los $122.922.362, un 92,47% más que lo obtenido durante la colecta del año pasado.

Desde Cáritas destacaron la participación de la sociedad y agradecieron a las personas que realizaron donaciones, a las empresas que brindaron su apoyo, a los medios de comunicación que colaboraron con la difusión y a los voluntarios que participaron de la colecta.

Los fondos recaudados permiten sostener programas vinculados con educación, primera infancia, alimentación, trabajo, formación, adicciones, vivienda e integración social.

Estas iniciativas, junto con la asistencia inmediata y la contención espiritual, se desarrollan en más de 3.500 espacios de Cáritas distribuidos en las 67 diócesis del país.