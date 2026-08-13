jueves, agosto 13, 2026
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Huracán inaugurará su nueva cancha de césped sintético

De La Bahía Noticias

El Club Atlético Huracán inaugurará el 19 de agosto su nueva cancha de césped sintético, que será la primera de estas características para un equipo de Primera de la Liga del Sur.

La obra incluye además nuevos palcos y plateas, bancos de suplentes y un nuevo sistema lumínico.

Desde la institución señalaron que los trabajos fueron realizados a partir del esfuerzo y el trabajo de un equipo que impulsó el proyecto.

La inauguración se realizará el miércoles, desde las 17, en el estadio Bruno Lentini.

“Porque nada tenemos, todo lo haremos”, es la frase que identifica al club y que acompaña esta nueva etapa de la institución.

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