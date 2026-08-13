jueves, agosto 13, 2026
La Región

Aprueban un proyecto en Rosales para rechazar las subas en el trámite de la licencia profesional de conducir

De La Bahía Noticias

El Concejo Deliberante de Coronel Rosales aprobó una iniciativa impulsada por el concejal Daniel Medina (Bien Común) en respaldo a un proyecto de ley provincial que busca limitar y reducir el costo de la licencia de conducir profesional para trabajadores del transporte.

La medida surge ante incrementos en los valores de tramitación, en los que usuarios del sector pasaron de abonar cerca de $30.000 a sumas superiores a los $400.000, explicitó el edil.

“Acompañamos los proyectos de ley que buscan erradicar los abusos de los prestadores externos en el valor que pagan los trabajadores del transporte”, agregó.

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