jueves, agosto 13, 2026
Locales

Estamparán la leyenda “Las Malvinas son argentinas” en prendas durante el fin de semana en el Puerto bahiense

De La Bahía Noticias

El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca invita a participar de una actividad especial junto al Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas y el Municipio de Bahía Blanca, en el marco del Mercado del Puerto.

Bajo el lema “Malvinas nos une, como la celeste y blanca”, vecinos y vecinas podrán acercarse con su camiseta, remera, buzo o cualquier prenda para estampar de manera gratuita la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, una propuesta que busca mantener viva la memoria y reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas.

Participarán de la actividad artística Pura Tinta Arte Colectivo y se desarrollará durante las jornadas del Mercado del Puerto, que tendrá lugar el sábado 15 y domingo 16 de agosto, de 15 a 18.

Además, quienes se acerquen podrán recorrer y realizar compras en los distintos puestos del Mercado del Puerto, que ofrecerá productos gastronómicos, regionales y propuestas de emprendedores locales, convirtiendo la jornada en una oportunidad para disfrutar en familia y apoyar el consumo local.

Se invita a toda la comunidad a sumarse llevando su prenda para intervenirla y lucir un mensaje que une a los argentinos.

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