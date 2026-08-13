Estamparán la leyenda “Las Malvinas son argentinas” en prendas durante el fin de semana en el Puerto bahiense

El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca invita a participar de una actividad especial junto al Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas y el Municipio de Bahía Blanca, en el marco del Mercado del Puerto.

Bajo el lema “Malvinas nos une, como la celeste y blanca”, vecinos y vecinas podrán acercarse con su camiseta, remera, buzo o cualquier prenda para estampar de manera gratuita la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, una propuesta que busca mantener viva la memoria y reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas.

Participarán de la actividad artística Pura Tinta Arte Colectivo y se desarrollará durante las jornadas del Mercado del Puerto, que tendrá lugar el sábado 15 y domingo 16 de agosto, de 15 a 18.

Además, quienes se acerquen podrán recorrer y realizar compras en los distintos puestos del Mercado del Puerto, que ofrecerá productos gastronómicos, regionales y propuestas de emprendedores locales, convirtiendo la jornada en una oportunidad para disfrutar en familia y apoyar el consumo local.

Se invita a toda la comunidad a sumarse llevando su prenda para intervenirla y lucir un mensaje que une a los argentinos.