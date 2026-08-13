Detectan explotación laboral y condiciones extremas de habitabilidad en un establecimiento de Villarino
Un operativo de fiscalización en un establecimiento rural ubicado en la localidad de Cabeza de Buey, partido de Villarino, constató un caso de explotación laboral e informalidad.
Durante la inspección, realizada por el subdelegado regional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Cristian Coccia, y el inspector del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), Ezequiel Piangatelli, se halló a un trabajador no registrado que residía junto a su pareja dentro de un colectivo en condiciones extremas de precariedad.
Las autoridades del operativo informaron que el espacio carecía de baño, ventilación, refrigeración para los alimentos y medios de movilidad, por lo que se procedió a la confección de las actas de infracción y a la presentación de las denuncias correspondientes.