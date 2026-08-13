Descubren restos de fósiles y arqueológicos en la laguna de Guatraché

Un equipo del Museo Provincial de Historia Natural y de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural recuperó restos fósiles y materiales arqueológicos en el margen noroeste de la laguna de Guatraché, tras el aviso de un vecino.

Los materiales paleontológicos corresponden a la Formación Cerro Azul, del Mioceno tardío, con una antigüedad estimada de entre 5 y 7 millones de años.

Se hallaron placas de gliptodontes y dasipódidos, fragmentos de cráneos de notoungulados con piezas dentarias, restos de perezosos terrestres y huesos y dientes de distintos mamíferos.

En el relevamiento arqueológico también se recuperaron ocho lascas de cuarcita y fragmentos de cáscaras de huevos de ñandú, que estaban depositados sobre la playa de la laguna.

Las piezas fueron documentadas y georreferenciadas. Los fósiles fueron trasladados al laboratorio del Museo Provincial de Historia Natural para su preparación y estudio, mientras que los materiales arqueológicos quedaron bajo registro de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural.

El hallazgo se produjo a partir de la denuncia de Franco Izaurralde Ocampos y se enmarca en la Ley Provincial 3104/2018, que establece la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico de La Pampa. (Noticias de La Pampa)