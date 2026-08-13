Condenaron a un hombre por tener marihuana para la venta

El Tribunal en lo Criminal N°3 condenó en juicio abreviado a Federico Daniel Carota a la pena de 4 años de prisión por tener droga para la venta en Bahía Blanca.

Según la investigación realizada por la fiscalía N°19, el hecho ocurrió el 17 de julio de 2025 cuando efectivos del Comando de Patrullas notaron que dos personas se escondieron detrás de un arbusto al advertir la presencia policial y arrojaron un paquete en Charlone al 450.

Al ser registrados, los policías encontraron en poder de Carota un envoltorio de nylon con marihuana, una cuchara con restos de una sustancia blanca, dos envoltorios -uno con polvo y el otro con trozos de marihuana-, mientras que advirtieron que el paquete que habían arrojado contenía cogollos de marihuana.

En el lugar también se secuestró el teléfono celular de Carota, del cual surgieron numerosas conversaciones que daban cuenta de la actividad ilícita que desarrollaba, incluso la que originó el encuentro con el comprador al momento de ser interceptados por la Policía.