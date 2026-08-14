EDES programó trabajos de mantenimiento en dos sectores de Bahía Blanca
La empresa EDES informó que este viernes 14 de agosto realizará trabajos de mantenimiento en las redes eléctricas de Bahía Blanca, con posibles interrupciones del servicio.
De 9 a 12, las tareas afectarán el cuadrante comprendido por las calles Victorica, Cristo Redentor, Gambartes y Salinas Chicas.
En tanto, de 9:30 a 13:30, los trabajos se realizarán en el sector delimitado por México, Brown, Chubut y Thompson.
La empresa indicó que las tareas serán reprogramadas en caso de producirse condiciones climáticas adversas.
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