Argentina adhirió a la Declaración del Consenso de Ginebra contra el aborto

El Gobierno argentino firmó este jueves su adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra, documento de una alianza internacional de países que condenan el aborto.

Según informó la Cancillería argentina, “la Declaración reafirma la protección de la vida humana y a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad”.

El Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia es una declaración contra el aborto firmada en octubre de 2020 por impulso, entre otros, de los entonces presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Brasil, Jair Bolsonaro.

La coalición de carácter conservador sostiene que no existe un derecho internacional al aborto y defiende la soberanía de cada país para fijar sus propias leyes y políticas de salud pública.

“Nos incorporamos a esta coalición para aportar liderazgo, capacidad diplomática y proyección regional a una agenda fundada en la dignidad humana y la soberanía de las naciones”, afirmó el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de la red social X.

En el acto de la firma de adhesión estuvieron presentes el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, y la directora de la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Bethany Kozma.

Según informó Lamelas a través de la red social X, en el acto de la firma de la adhesión de Argentina hubo un diálogo con “embajadores de la región sobre la promoción de la salud y el bienestar de mujeres y niñas y el fortalecimiento de la familia”.

“Más de 40 países ya forman parte de esta iniciativa. Esperamos que más naciones de nuestro hemisferio se sumen”, afirmó el diplomático estadounidense.

Milei, que considera a Trump uno de sus principales aliados en materia de política exterior, ha manifestado en reiteradas oportunidades estar en contra del aborto.

La ley de interrupción voluntaria del embarazo está vigente en Argentina desde enero de 2021 y garantiza el acceso al aborto de forma libre y gratuita hasta la semana 14 de gestación, inclusive, en todo el sistema de salud.