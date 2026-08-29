sábado, agosto 29, 2026
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Avanza la construcción de la cisterna de reserva en la Planta Patagonia

De La Bahía 915

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, informó este sábado que avanza la construcción de una monumental cisterna de reserva de 30 millones de litros en la Planta Patagonia, junto a su vinculación con Bosque Alto.

La obra, calificada como clave para la ciudad, permitirá mejorar la presión y el abastecimiento de agua en Cerri, Villa Bordeu, Chañares y Don Ramiro. Además, habilitará nuevas conexiones en distintos sectores del ejido urbano.

“¡Vamos Bahía! ¡Sigamos unidos!”, expresó el jefe comunal.

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