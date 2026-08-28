Los Leones cayeron 2-1 en la semifinal del Mundial de Hockey

Los Leones se quedaron en las puertas de la hazaña al caer 2-1 contra Alemania por las semifinales del Mundial de hockey 2026.

El combinado masculino de Argentina logró igualar de forma parcial el encuentro en el Belfius Arena de Bélgica gracias a la conversión de Tomás Domene tras un córner corto.

Finalmente, el cuadro europeo, último campeón del certamen, se impuso por los goles de Justus Weigand y Paul-Philipp Kaufmann, el cual fue revisado por una posible infracción.

Pese a la caída contra los germanos, que jugarán la final contra España, el combinado albiceleste buscará igualar el mejor resultado de su historia: logró la medalla de bronce en La Haya 2014.

El partido contra Países Bajos será el domingo, a las 9 (hora argentina).