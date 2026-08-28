Dónde estarán este fin de semana las bateas para grandes residuos
El Municipio de Bahía Blanca dispondrá bateas para el descarte de residuos voluminosos durante el fin de semana.
Las unidades estarán ubicadas en la delegación Centro (Pringles 390) y la delegación Norte (Vieytes 2700).
El servicio funcionará el sábado 29 y domingo 30, hasta las 19.
Los vecinos podrán depositar restos de podas (ramas), escombros que no superen el ¼ metro cúbico, colchones, muebles y electrodomésticos en desuso.
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