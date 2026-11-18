El Municipio de Bahía Blanca informó que se realizó la apertura de ofertas para llevar servicios e infraestructura a 142 lotes destinados a futuras viviendas: 94 en Villa Talleres y 48 en Villa Serra.

Según el comunicado oficial, en esos predios se ejecutarán obras de electricidad, gas, cloacas y agua potable, además de cordones cuneta y badenes.

“Estos terrenos serán el punto de partida para futuras viviendas de familias bahienses”, señaló la administración local. La iniciativa se enmarca en el convenio firmado por el intendente Federico Susbielles con el Ministerio de Hábitat de la Provincia.

El Municipio destacó que el proyecto contempla una planificación integral orientada a “dotar de servicios y preparar cada espacio para que las futuras viviendas cuenten con las condiciones necesarias mínimas y mejorar la calidad de vida de quienes los habiten”.

“Planificar hoy para construir el futuro de más familias de la ciudad”, concluyó.