El puerto de Bahía Blanca avanza en la gestión sustentable junto al Ministerio de Ambiente

Junto a la ministra Daniela Vilar se presentó el Plan Forestal Portuario, la cesión de una embarcación al Ministerio de Ambiente de la Provincia para el control y monitoreo de Guardaparques de la ría de Bahía Blanca, la nueva central de monitoreo ambiental online y el Plan Educativo ambiental 2023.

Estos programas son impulsados por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca para potenciar el desarrollo sustentable y sostenible.

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Federico Susbielles, recibió a las autoridades y remarcó la importancia del trabajo conjunto desarrollado: “Me siento muy orgulloso del trabajo que se viene haciendo en el Ministerio, que se creó por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires. No solamente han constituido administrativamente al Ministerio como tal, que no es fácil, sino que vienen implementando una batería de medidas muy importantes, nos han guiado y acompañado en todo este proceso, que venimos realizando en el Puerto. Como venimos repitiendo hoy el directorio tiene una mirada que se corre de aquella mirada antigua que entendía la gestión portuaria solamente como la atención de los barcos y el comercio. Hoy la gestión tiene que incluir necesariamente a la sustentabilidad, la sostenibilidad e incluí a la comunidad, no hay crecimiento portuario viable si no hay cuidado del ambiente y la comunidad no es parte de ese proceso”.

Además, en el marco del convenio de colaboración firmado en 2022, el Puerto de Bahía Blanca oficializó, durante el acto, la entrega de nuevo equipamiento al guardafauna del estuario. La embarcación que se entregó, brinda la posibilidad de patrullar a diario y tener un control efectivo de las áreas protegidas. En el marco del cuidado y preservación del estuario, actualmente se trabaja en la puesta en marcha del Sistema de Monitoreo Ambiental de Calidad de Aire que permitirá mediciones ambientales en tiempo real y consta de una cabina de monitoreo, estaciones remotas de medición meteorológicas, de gases tóxicos y de ruido ambiental.

La ministra de Ambiente del gobierno provincial agradeció la cooperación del Puerto y destacó el trabajo que se viene realizando a nivel local: “Estos programas que se anuncian hoy son inmensos en términos de definiciones políticas que se están generando desde el Puerto para construir un buen vivir de la comunidad local, fundamentalmente porque desde la creación del Ministerio decidimos que el trabajo se enmarca en un paradigma del ambientalismo popular que implica involucrarse en las discusiones globales sobre la crisis climática desde una perspectiva popular y soberana. Este abordaje lo planteamos desde dos posiciones: por un lado, entendiento que la dicotomía entre producción y ambientalismo es falsa porque sabemos que hay un camino para construir en el que las prácticas productivas necesariamente tienen que ser sustentables, y por otro lado, entendiendo que la perspectiva popular es con la gente adentro, sin desigualdad”.

Por otra parte se hizo entrega de los primeros ejemplares de especies nativas del Plan Forestal a vecinos, vecinas e instituciones de Ingeniero White. Dicho programa cuenta con una inversión de 5 millones de pesos otorgada por el Ministerio de Ambiente a través del cual se construye actualmente un vivero en Puerto Galván y un invernáculo sobre el sector del Balcón al mar para producir especies nativas y ser entregadas a la comunidad y a la industria.

1.000 ejemplares de árboles se otorgarán a vecinos y vecinas. Se trata de especies autóctonas y frutales, permitidas por la normativa vigente, para su plantación en veredas públicas. La plantación, cuidado y preservación estará a cargo de las familias solicitantes. Los frutales tienen como destino los patios de los vecinos e instituciones bajo el mismo régimen de cuidados. El objetivo de esta iniciativa es trabajar en la promoción y construcción de una ciudad más verde, poniendo de relieve la importancia del cuidado del medioambiente, potenciando las acciones que propicien la sostenibilidad y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

Además de la entrega de especies, como parte del Plan Forestal Portuario, dentro del complejo también se realizaron trabajos de poda de 176 especies y la extracción de 105 árboles, totalizando la intervención de 281 especies totales. Cabe destacar que cada Eucalipto o Pino que se extrae se va a reemplazar por una especie nativa. Sobre el sector de calle Rubado inició la poda de tamariscos, la limpieza, nivelado y aporte de tierra fértil para la siembra de pasto y la plantación de 20 especies en forma lineal sobre el canal pluvial. También se realizaron barreras forestales en áreas de operatividad portuaria, como Galván y la playa de camiones donde se colocaron entre ambos sectores más de 160 especies.

Desde el 2022 está operativa la web ambiental del Puerto de Bahía Blanca abierta a toda la ciudadanía con la función de monitorear el estado del ecosistema portuario, nutrida por la Estación de Monitoreo del Puerto y de la boya ambiental posicionada en la ría. El objetivo de la plataforma es democratizar la información y fortalecer el conocimiento que deben tener los ciudadanos frente a sus deberes y derechos ambientales.

Finalmente, durante la jornada también se lanzó el Plan Educativo Ambiental 2023, de contenido didáctico e interactivo para concientizar sobre el reciclado y el cuidado del estuario y ambiente, destinado a niños y niñas de nivel primario de escuelas públicas de la ciudad coordinado por Homero Bimbo con el apoyo de la cartera provincial.

“Este plan es la continuación de lo que empezamos el año pasado, con más volumen, era tutoriado por el minsiterio. Hay una conciencia ambiental en las nuevas gneeraciones muy importantes que esa inversión que se hace en educación también es fundamental”, concluyó Susbielles.

