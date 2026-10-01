jueves, octubre 1, 2026
Locales

Avanzan las obras en el puente de calle Don Bosco sobre el canal Maldonado

De La Bahía Noticias

El Municipio de Bahía Blanca informó que avanzan los trabajos de reconstrucción de puentes en el canal Maldonado.

Según detalló el secretario de Obras Públicas municipal, Gustavo Trankels, se colocaron las plataformas que conformarán la nueva estructura del puente de calle Don Bosco, que será más ancho y más largo que el anterior y se adaptará a las nuevas dimensiones del canal.

El municipio destacó que las tareas cuentan con el acompañamiento del gobierno provincial y las calificó como obras fundamentales para fortalecer y reconstruir la ciudad.

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