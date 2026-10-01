El presidente Milei habló en París y anticipó un “milagro” económico si es reelecto

El presidente de la Nación, Javier Milei, afirmó en París que el país atravesará en 2028 el mejor año económico de su historia si su gestión resulta reelecta.

Durante una exposición ante inversores en el marco de la Argentina Week, el mandatario defendió las medidas de ajuste aplicadas por las autoridades para erradicar el déficit fiscal consolidado del 15% del producto bruto interno.

Asimismo, proyectó que la economía nacional registrará un crecimiento acumulado superior al 16% al finalizar su primer período de gobierno.

El jefe de Estado sostuvo que el oficialismo cuenta con recursos por 75.000 millones para contener eventuales intentos de desestabilización financiera.

Por último, la máxima autoridad nacional convocó a los empresarios europeos a ingresar capitales en el mercado local antes de alcanzar la categoría de grado de inversión.