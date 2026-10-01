“El único riesgo en Argentina es perderse la oportunidad de invertir”

El ministro de Economía, Luis Caputo, abrió las jornadas de Argentina Week en París asegurando ante inversores que el único riesgo en el país es perder la oportunidad de invertir.

El funcionario enfatizó que la gestión logró eliminar el déficit fiscal desde el primer mes y redujo el gasto público en 30%. Además, la administración proyecta cuatro años seguidos de superávit presupuestario financiero.

El titular de la cartera económica afirmó que las exportaciones energéticas y mineras podrían triplicarse hasta 61.000 millones de dólares en cinco años mediante los beneficios del marco regulatorio para grandes inversiones.

El evento incluyó la participación de ejecutivos internacionales del sector petrolero que respaldaron el potencial del gas natural licuado local.