El argentino Etcheverry cayó ante Tsitsipas en la primera ronda del torneo de Tokio
El tenista argentino Tomás Martín Etcheverry (n.30) cayó este jueves ante el griego Stefanos Tsitsipas (n.44) en la primera ronda del torneo de Tokio, que comenzó a disputarse el miércoles y durará hasta el martes de la semana que viene.
Tsitsipas logró vencer a Etcheverry por 4-6, 6-3 y 6-4, en un partido que duró dos horas y siete minutos.
El griego avanza ahora a la ronda de 16, en la que se enfrentará al monegasco Valentin Vacherot (n.18), quien logró imponerse ayer al belga Alexander Blockx (n.28) por 7-6 y 7-6.
El torneo de Tokio de tenis arrancó este miércoles con el español Carlos Alcaraz (n.3 ATP), campeón de la edición de 2025, como primer cabeza de serie y que comenzará su defensa del título enfrentándose este jueves al estadounidense Alex Michelsen (n.34). (EFE)