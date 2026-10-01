El HCD pidió al Senado priorizar a proveedores bahienses ante las grandes inversiones

En el marco de la visita de la Comisión de Industria y Minería del Senado bonaerense, el Concejo Deliberante de Bahía Blanca presentó una propuesta para que las grandes inversiones que se desarrollen en la ciudad generen oportunidades concretas para empresas y proveedores locales.

La iniciativa, impulsada especialmente por el presidente de la Comisión de Planificación y Desarrollo Económico Social, Emiliano Álvarez Porte, propone modificar la ley provincial 15.510 para incorporar una preferencia por proveedores del partido de Bahía Blanca cuando exista capacidad local y las ofertas sean equivalentes en precio, calidad, seguridad y condiciones técnicas.

También se solicita que las empresas informen anticipadamente qué bienes, obras y servicios necesitarán contratar, para que PyMEs, metalúrgicas, constructoras y prestadores bahienses puedan prepararse, calificarse y competir.

“Las grandes inversiones que llegan al Puerto tienen que convertirse también en oportunidades para nuestras empresas. Queremos que el trabajo, los servicios y las compras que puedan hacerse en Bahía Blanca tengan primero una oportunidad real de quedarse en Bahía Blanca”, señaló Álvarez Porte.

La propuesta fue presentada durante la jornada impulsada por la presidenta del HCD, Gisela Caputo, y plantea además que la Provincia contemple en su presupuesto las obras de agua y saneamiento necesarias para acompañar el crecimiento productivo de la ciudad.