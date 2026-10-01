El Gobierno extendió los subsidios energéticos para atenuar aumentos tarifarios en octubre

El Gobierno extendió para octubre los subsidios a la luz y el gas para atenuar los aumentos en las tarifas, ante la persistencia del conflicto en Medio Oriente, que presiona los precios energéticos y, consecuentemente, impacta en la inflación.

La decisión de preservar los topes de consumo y las bonificaciones extraordinarias durante el décimo mes del año implica mantener los ajustes tarifarios promedio en 1,64% para la electricidad y en 2,24% para el gas natural.

Dentro del marco del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), la medida amplía por un mes la bonificación general del 50% para el gas natural, un beneficio que originalmente preveía una reducción al 0% para este mes.

Asimismo, el tope de consumo mensual bonificable de energía eléctrica se mantendrá en 200 kWh. Para los hogares elegibles, la asistencia total alcanzará un 75% sobre el valor de la energía, resultado de sumar al descuento general una bonificación extraordinaria del 25% en electricidad y del 24,25% en gas.

Al argumentar la extensión de las bonificaciones excepcionales, desde el Gobierno nacional destacaron que este esquema busca avanzar “en el proceso de normalización tarifaria sin resignar las metas fiscales”.

La aplicación de los incrementos eléctricos estará limitada a los usuarios de Edenor y Edesur dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Estado fija las tarifas, mientras que el ajuste en el servicio de gas natural cuenta con regulación de alcance federal.

El mantenimiento de estas partidas se da tras un importante recorte en la asistencia estatal. Desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculan la baja en subsidios energéticos en un 61,2% entre los primeros ocho meses de 2023 e igual lapso de 2026.

Pese a esta reducción global, la cobertura sobre los costos de los servicios continúa siendo parcial. En agosto pasado, los hogares del AMBA abonaron en promedio el 55% del costo real de los servicios públicos, mientras el Estado se hace cargo del 45% restante,según el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP a cargo de la UBA-Conicet.

La distribución muestra que los usuarios residenciales cubren en promedio el 63% del costo eléctrico y el 57% del gas natural, apreciándose una fuerte brecha entre quienes no cuentan con asistencia, quienes pagan casi la totalidad del costo, y quienes perciben bonificaciones, que afrontan cerca del 33% en luz y un 25% en gas.

Asimismo, el informe del IIEP remarca que durante 2026 los subsidios a la energía mostraron una repuntada del 21% real frente al año anterior debido a transferencias dirigidas al mercado eléctrico. (Agencia NA)