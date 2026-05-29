Avanzan las obras hidráulicas en calle Agustín Álvarez

El intendente Federico Susbielles recorrió los trabajos de construcción de desagües pluviales en calle Agustín Álvarez, entre Lattanzio y Javier Rizzo y señaló que la obra “avanza a buen ritmo”.

El jefe comunal expresó que “esta obra, una de las 13 incluidas en el Plan Especial de Reconstrucción Hidráulica, es una intervención clave para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos”.

Luego, remarcó que en el sector se sumó “una obra complementaria”. “Se trata de la limpieza integral del pluvial existente que presentaba un 90% de obturación por sedimentos sin retirar en muchísimos años”, explicó.

“Gracias al Fondo de Emergencia Hidráulica, conformado con el aporte de las grandes empresas de la ciudad, seguimos invirtiendo en infraestructura esencial para construir una Bahía más segura y preparada”, añadió Susbielles.