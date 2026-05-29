viernes, mayo 29, 2026
Policiales

Aprehendieron a dos menores que circulaban en una moto robada

De La Bahía Noticias

Personal del Comando de Patrullas Bahía Blanca y de la Comisaría Cuarta aprehendió a dos menores de 17 y 15 años en la intersección de Saavedra y Harris.

Según se informó, ambos jóvenes, que registran antecedentes por delitos contra la propiedad, fueron sorprendidos cuando circulaban a bordo de una motocicleta Keller 110.

El rodado pertenece a Ailén Rocío Fernández (26), quien había dejado la moto estacionada minutos antes sobre la vereda de Newton al 3000.

Fuentes policiales indicaron que la motocicleta presentaba el tambor de contacto e ignición forzado, faltante de la pechera delantera y la traba del asiento dañada.

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