Bahienses denuncian robos en sus casas de Pehuen Có

Vecinos de Bahía Blanca denunciaron que sufrieron importantes robos en sus viviendas de Pehuen Có.

Juan Manuel, uno de los damnificados, aseguró que hace 15 días se enteró del robo en su propiedad, ubicada en Villanueva al 400 de Pehuen Co, tras el llamado de una vecina avisando que estaban las ventanas de su casa abierta.

“Voy todos los fines de semana, pero uno que no fui y nos llamó la vecina avisando del robo”, señaló en diálogo con Radio Rosales.

“Abrieron una persiana, forzaron la ventana sin romper nada y entraron. Hicimos la denuncia, pero estamos en cero”, contó.

Aseguró que los ladrones se llevaron un televisor, una garrafa, cañas de pescar, una motosierra, una bolsa de dormir, un parlante bluetooth y binoculares, entre otras cosas.