“Se le fue la mano”: la frase del abogado de Canoni para explicar el intento de cobro

El abogado defensor de Diego Canoni, Juan Ignacio Vitalini, en diálogo con ContraReloj por De La Bahía, sostuvo que “estuvo muy mal detenido” aunque admitió que a su defendido “se le fue la mano”.

“Fue un intento de cobrarse una deuda de una forma no convencional, un poco más violenta, pero él asume que lo hizo solo y que lo llevó engañado a un lugar neutral”, destacó y agregó que Canoni simplemente buscaba cobrarle una deuda a Alejandro Peña.

El abogado destacó que las justicias provincial y federal entendieron que no hubo secuestro y que ahora lo bajaron a extorsión, al tiempo que sostuvo que cree que lo podrán bajar a amenaza.

Además, sostuvo que su cliente actuó de forma bastante ingenua ya que accedió a firmar un 08 sin ningún escribano presente y que “Peña le abonó el dinero porque sabía que lo debía”.

“No es una falsa denuncia porque el hecho de cobro ocurrió, pero no de la forma que lo percibió Peña. Después quedará en Canoni en pedir el pago de la deuda de la forma tradicional”, finalizó Vitalini.