Encuentran a un hombre muerto en una vivienda de Guatraché

Un trágico hecho conmueve a la localidad pampeana de Guatraché donde un hombre de 68 años fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda.

El hallazgo del cuerpo de Carlos Cuevas se produjo cuando personal policial ingresó al domicilio y constató el fallecimiento del morador, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Uno de los elementos que llamó la atención en el lugar fue la presencia de un fuerte olor a gas, dato que podría resultar clave para esclarecer lo sucedido, publicó El Diario de La Pampa.

A partir de esta situación, la Justicia dispuso una serie de medidas para avanzar en la causa, entre ellas se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue de General Acha para la realización de la autopsia.

Las primeras hipótesis apuntan a una posible intoxicación por monóxido de carbono o gas, aunque no se descarta que la muerte haya sido producto de causas naturales, por lo que los resultados forenses serán determinantes.