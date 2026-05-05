Realizarán un simulacro de campo en una estación de servicio de Bahía Blanca

Hoy, entre las 14:30 y las 16, se realizará un simulacro de campo en la estación de servicio YPF ubicada en avenida Parchappe y Falucho.

La hipótesis planteada consistirá en un derrame de 80 litros de nafta Infinia, producto de un sobrellenado en un tanque durante la descarga de un camión cisterna, la colisión de un vehículo particular en la parte trasera del remolque y el inicio de un incendio en el vehículo menor.

Los operadores de la estación de servicio efectuarán las primeras maniobras de extinción hasta el arribo del personal de los equipos de respuesta.

El aviso de inicio del simulacro se concretará mediante una llamada al 911, solicitando a los operadores que informen la novedad al 109, a fin de activar la respuesta correspondiente en el marco del ejercicio.

Al momento del inicio, se llevarán a cabo cortes de tránsito de manera preventiva debido a la presencia de equipos de respuesta en:

*Brown y Misiones.

*San Luis y Montevideo.

*Parchappe y Andrade.

*Brown y Neuquén.

Participarán personal de Centro de Despacho Policial 911, Central de Comunicaciones y Emergencias 109, Defensa Civil, Control de Tránsito Urbano, Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Cuartel Alberdi y personal de la Delegación de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas.

El ejercicio es organizado por el Departamento de Higiene y Seguridad de la compañía y la Dirección General de Defensa Civil, en el marco de las acciones de prevención y preparación ante situaciones de emergencia.